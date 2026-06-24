MATCH 45グループL第3戦2026年6月24日 5:00キックオフ（会場：ボストンスタジアム）イングランド 0-0 ガーナ勝てばグループ突破が決まる両チームによる大一番。アフリカ勢との対戦を得意とし、ワールドカップでは5勝3分けと無敗を維持しているイングランドに対し、ガーナはワールドカップ史上初となる連勝を狙った。イングランドは前節から先発を2人変更。ボールを保持しながら相手を崩そうとするスリーライオンズに対し、ガーナ