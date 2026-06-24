台風第７号は、２５日から２７日頃にかけて、強い勢力で南西諸島に接近する見込みです。沖縄地方では、２６日は暴風に厳重に警戒し、２５日から２７日頃にかけて、うねりを伴う高波に警戒してください。 【画像】台風7号、8号の予想進路は今後東京方面に向かう可能性も また台風８号も日本に近づく予報となっていて、大きな影響はないものとみられますが、コースや梅雨前線を刺激する可能性はあるため注意が必要です。