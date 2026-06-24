警報級の大雨が予想されるとしてJR西日本は24日の運転計画を発表しました。山口県内では山陽線厚狭駅～下関駅小野田線・宇部線は全線山陰線は益田駅～下関駅で24日午後以降運転を取りやめるということです。各線の最終列車は改めて伝えるとしています。