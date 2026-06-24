フランスサッカー連盟（FFF）は23日、フランス代表を率いるディディエ・デシャン監督が身内の不幸でチームを離脱することを発表した。ここまでFIFAワールドカップ2026でセネガル代表（3−1）とイラク代表（3−0）に2連勝を収めているフランス代表は、26日にグループI最終節となるノルウェー代表戦を控えている。そうしたなか、デシャン監督は23日朝に自身の母親が亡くなったことに伴い、葬儀に参列するためにフランスへ帰国