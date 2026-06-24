日本代表は現地時間23日、FIFAワールドカップ2026・グループF第3節のスウェーデン代表戦に向け、チームベースキャンプ地のアメリカ合衆国・ナッシュビルで練習を実施した。ここまでの2試合、その献身性が際立っているのはMF堂安律（フランクフルト／ドイツ）だ。右ウイングバックとして守備面のタスクを完遂しながら、チームが押し込む状況では敵陣まで入り込み、得意の左足を用いて攻撃面でも存在感を示す。まさに、“なんで