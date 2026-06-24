◆新日本プロレス「ＲｏａｄｔｏＧ１ＣＬＩＭＡＸ」（２３日、後楽園ホール）観衆１１９５新日本プロレスは２３日、後楽園ホールで「ＲｏａｄｔｏＧ１ＣＬＩＭＡＸ」を開催した。メインイベントの『Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ』Ａブロック出場者決定戦でＹｕｔｏ‐Ｉｃｅが２５分５４秒、Ｃｒｕｅｌｌａでタイチを破り、Ｇ１初出場を決めた。新日本プロレスは５月２７日に親会社のブシロードがテレビ朝日とサイバーエー