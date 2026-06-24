◆米大リーグブルージェイズ７―９アストロズ＝延長１１回＝（２３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が、本拠のアストロズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、メジャー初の５出塁をマークして３安打３打点と大暴れした。２四球を選び、７回先頭で放った安打はバーショの同点２ランにつながった。８回には左翼へ一時勝ち越しの２点タイムリー。延長１１回にはライナーで左