天草・芦北地方では、24日昼前から夜のはじめ頃にかけて土砂災害に厳重に警戒し、24日昼過ぎにかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。 【画像で確認する】天気図・雨シミュレーション・発雷確率 また、熊本県では25日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。引き続き、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。 ［気象概況］梅雨前線が華中か