気象庁＝東京都港区前線や低気圧の影響で、24日は九州を中心に大雨となった。気象庁は同日午前、鹿児島県薩摩地方で線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まったと発表した。前線は本州の南岸付近まで北上する見込みで、同庁は西日本は26日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒するよう呼びかけている。気象庁によると、前線が九州や日本の南を通って小笠原近海に延び、前線上の東シナ海の低気圧が25日に