アメリカ南部オクラホマ州で花火が暴発する事故がありました。【映像】次々と暴発する花火（実際の様子）オクラホマ州ブロークンアローの消防によりますと、20日夜、露店にあった花火が次々に暴発する事故がありました。花火は消防の到着からおよそ20分後に消し止められましたが、地元メディアによりますと、日本円でおよそ960万円分の花火が燃えたということです。この事故によるけが人はいませんでした。地元警察当局