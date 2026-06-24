女優・のんが私服ショットを公開し注目を集めている。のんは、２４日に自身のインスタグラムを更新し、「初めて来てみた場所。奈良さんの彫刻があって気持ちが落ち着いたー。」とつづり私服を披露。コートにメガネを合わせた、落ち着きのあるカジュアルスタイルとなっている。この投稿には「本当、オシャレです」「メガネお似合いですね！」「ブーツも、足も手入れが行き届いてて、整ってててキレイ」「のんちゃんがちゃんと