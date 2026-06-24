日本代表DF渡辺剛がFIFAワールドカップ2026 チュニジア代表戦で2得点を決めたFW上田綺世について言及した。渡辺と上田はフェイエノールトでチームメイト。公私ともに仲が良く、日本代表ではペアのストレッチやボール回しを一緒に行うことも多い。上田は今季リーグ戦25得点でエールディヴィジ得点王に輝いた。上田の活躍ぶりを誰よりも見てきたのが渡辺だ。チュニジア戦に先発した上田は31分に豪快なシュートでゴールネットを