北中米Ｗ杯に出場しているノルウェー代表のアーリング・ハーランド（マンチェスターＣ）の恋人でモデルのイザベル・ヨハンセンがセネガル戦後に２ショット写真を投稿し、反響を呼んだ。ハーランドは同戦で２戦連続２ゴールの活躍。試合後は恋人とがっちり肩を組み、顔を寄せ合う仲睦まじい姿が公開された。大会注目の“怪物”ストライカーの素顔に、コメント欄やＳＮＳなどでは「美しいカップル」、「あなたは最も美しいサッカ