北中米Ｗ杯１次リーグＫ組第２戦（２３日＝日本時間２４日、米国・ヒューストン）、ポルトガルはウズベキスタンを５―０で下した。６大会連続出場のＦＷクリスティアーノ・ロナウド（４１＝アルナスル）は、コンゴとの初戦で仲間から多くのパスを受けたが、決定機を逃して見せ場を作れずにいた。格下相手に引き分けを許し、不発に終わったロナウドに対して、世界中から批判も起こっていた。ところが、大会２戦目で前半６分と