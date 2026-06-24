北朝鮮の金正恩総書記は2024年、毎年20の市・郡に軽工業工場を10年間にわたり新設する「地方発展20×10政策」を打ち出した。そして、当局はこれに基づいて建設された工場が正常に稼働していると宣伝しているが、実際には地方の農村部にある商店はいまだに商品がほとんど並んでいない状況が続いていることが分かった。平安北道の消息筋は22日、韓国デイリーNKに対し、「新義州市の複数の学校の学生が農村支援のため東倉郡や碧潼郡な