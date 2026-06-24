モデルでタレントの藤田ニコル（28）が、24日までに自身のXを更新。自身の出産を巡る報道について物申した。藤田は今年5月1日に第1子の出産を発表した。夫で俳優の稲葉友と連名で喜びをつづっていた。藤田は「出産報告を5月1日にしたのでたまにネットニュースで5月1日に出産をしたと書かれる事があるんですけどさすがに出産した日ではないです」とコメント。「一応訂正しておきます」と呼びかけた。この投稿には「こうや