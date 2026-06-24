OSK日本歌劇団の公式サイトが24日までに更新され、恒例の「レビュー春のおどり」について、2027年6月にNHK大阪ホールにおいて上演することが決まったと発表した。「レビュー春のおどり」は1926年、大阪松竹座で初演された伝統の作品。以降、大阪松竹座とともに歩んできた公演だが、2026年5月の大阪松竹座の閉館に伴い、会場を変更して上演することとなった。同サイトでは「大阪におけるグランドレビューの伝統文化を、今後も