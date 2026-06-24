サッカーワールドカップに出場しているイラン代表について、アメリカの国土安全保障省が移動制限を緩和し、試合2日前からアメリカへの入国を認めたことが分かりました。アメリカメディアは23日、国土安全保障省がイラン代表の移動制限を緩和し、試合2日前にアメリカに入国することを認めたと伝えました。イラン代表をめぐっては、キャンプ地がアメリカのアリゾナ州からメキシコに変更になったほか、ロサンゼルスで行われたこれまで