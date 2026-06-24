北京市内に設置された監視カメラと中国国旗＝3月（共同）重電大手の中国現地法人の日本人社員が5月、遼寧省大連で中国当局に拘束されたことが24日、分かった。中国が輸出管理を強化しているレアアース（希土類）関連の物品を社員が国外へ持ち出そうとし、当局に法令違反と見なされた恐れがあるという。複数の関係筋が明らかにした。中国政府は台湾有事に関する高市早苗首相の国会答弁に反発し、事実上の対抗措置として1月、軍