23日夜、島根県出雲市の商店街で大規模な火災があり、これまでに10棟以上を焼き、現在も消火活動が続いています。火事があった商店街近くです。火事の発生からおよそ9時間がたちましたが、現在も消防による消火活動が続いています。火事があったのは、島根県出雲市の商店街の中にある建物で、23日午後7時半頃、近隣の住民から「建物2階から黒煙」と通報がありました。現場は、JR出雲市駅から400mほどの場所にあり、飲食店や民家な