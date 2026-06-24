対話可能なぬいぐるみやロボット型デスクライトから医療ロボットに至るまで、「感情に寄り添う系」の各種AI製品が現在、人々の感情の世界に未曾有のスピードで入り込んでいる。深セン市玩具業界協会がECサイト大手・京東と共同で発表した「AI玩具消費動向白書」は、世界のAI玩具市場の規模が2030年には1000億元（約2兆4000億円）に達し、複合年間成長率（CAGR）は50％を超えると予測している。中国における同市場の規模は100億元（