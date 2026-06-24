タレントの川瀬もえさんは6月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。国際運転免許を取得したことを報告しました。【写真】川瀬もえの美人な免許写真「いよいよ世界征服か」川瀬さんは「川瀬もえ、国際免許を取得しました」と報告し、1枚の写真を投稿。取得した免許証が写っています。顔写真はとても美しく、見とれてしまいます。コメントでは「ワールドワイドに活躍するね」「すごいなあ。いよいよ世界征服か(笑)」「免許証の写真でこ