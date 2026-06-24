新型エルグランドのカスタムカーに注目！「エルグランド AUTECH」2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」で、日産の高級ミニバン「エルグランド」の新型が初公開され、今夏の発売予定が公表されています。1997年にデビューしたエルグランドは、国産の高級ミニバンの先駆者的な存在です。広い室内空間で快適に過ごせるクルマとして、長い間多くのユーザーに愛されてきました。【画像】超カッコいい！ これが新