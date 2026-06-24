北中米Ｗ杯の初戦で、DRコンゴを相手に１−１のドロー。ノーゴールに終わったクリスティアーノ・ロナウドを筆頭に、多くの批判的な声を浴びたポルトガルだが、同じヒューストンで行なわれた第２戦は、アブドゥコディル・フサノフを擁するアジア勢のウズベキスタンを相手に、前半だけで３得点。さらに後半にも２点を加え、５−０で快勝した。開始６分に、ジョアン・カンセロの右からのクロスをＣ・ロナウドが右足ボレーで捉えて