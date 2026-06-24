AKB48を契約解除となった花田藍衣（21）の代理人弁護士である唐澤貴洋氏が24日、自身のXを更新。騒動についての思いを述べた。グループは23日、花田との専属契約を解除したと発表した。運営によると、AKB48で契約解除は初めてのケース。体調不良を理由とした遅刻や活動休止後、特定ファンとの私的なつながりが判明し、本人との協議が難航したことなどを理由に、契約解除を決定した。花田は2024年加入の19期生で、2025年に初選