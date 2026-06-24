ペンシルベニア州の空港に到着した際、報道陣の取材に応じるトランプ氏＝6月23日/Evelyn Hockstein/Reuters（CNN）トランプ米大統領は23日、国際原子力機関（IAEA）の査察官によるイラン訪問の予定は決まっていないとの主張を一蹴し、イラン政府はすでにこの取り決めに同意したと強調した。トランプ氏はペンシルベニア州に到着した際、IAEA査察官による訪問の予定はないとするイラン当局者の発言や、米イラン間の合意に査察が盛り