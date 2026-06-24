「ツインズ−ドジャース」（２３日、ミネアポリス）試合は２５分遅れの午後７時５分（日本時間午前９時５分）開始となった。試合開始３時間半前から降り出した雨は次第に強くなり、雷を伴う悪天候が続いた。ドジャースは佐々木朗希投手がキャッチボールを中断するなど、選手たちがベンチ内で雨宿りする場面もあった。試合１時間半前になっても雨が降り続いていた。ドジャースは前日２２日から３都市、１０日間で９試合を戦