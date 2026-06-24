島根県出雲市の商店街で飲食店など十数軒、およそ3000平方メートルが焼ける火事があり、午前6時前にほぼ消し止められました。【映像】大規模火災の現場（消火活動の様子も）きのう午後7時20分ごろ、出雲市今市町の商店街「サンロードなかまち」で、「建物の2階から黒い煙が見える」と通行人から119番通報がありました。警察や消防などによりますと、ポンプ車など20台以上が出動し火は午前5時45分にほぼ消し止められましたが