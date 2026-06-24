今が旬の「ピーマン」。栄養価が高く価格も安いこの時期こそたくさん食べてほしいけど、どうやらうちの子、ピーマンが苦手みたい。そんなご家庭の救世主レシピ「ピーマンチーズ」をご紹介。加熱することでピーマンの苦みや香りがやわらぎ、子どもでも食べやすい♪子どもが大好きな味つけになっているところもポイントですよ！「ピーマンチーズ」のレシピ材料（4個分）ピーマン……2個ピザ用チーズ……40gトマトケチャップ【作り方