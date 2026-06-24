鋸歯と光沢ある葉が特徴のセリ科の薬味野菜「ハマボウフウ」が採れる場所とは ハマボウフウ セリ科 浜辺に生える代表的な薬味野菜 全国各地の砂浜海岸に生息するセリ科野草の一種。光沢があり硬そうな見た目をしているが、とくに若葉は柔らかく、生のままかじるとセリ科特有の青く爽やかな香りがある。このため古くから薬味として重宝され、栽培も行われている。春先、砂に埋れながら伸びてきた若葉を食