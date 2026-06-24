イングランド（FIFAランキング4位）がシュート数では19−2で圧倒しながら、悔しいスコアレスドローとなった。【もっと読む】保J次戦のスウェーデンを徹底予想！ 相手FW陣迎える3バックは誰が？ なでしこ初代監督が挙げるキーマン日本時間24日のガーナ（同65位）戦。後半42分にはFWケイン（Bミュンヘン）が決定機を迎えたものの、左足で放ったボレーシュートは、大きく上に逸れた。1勝1分けの勝ち点4とし、決勝トーナメント進出