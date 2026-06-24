鹿児島県薩摩地方では、今後3時間以内に線状降水帯が発生して、命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。自治体からの避難情報や周辺の情報を確認し、安全を確保してください。鹿児島県薩摩地方「線状降水帯」発生の可能性災害発生の危険度が高まる気象庁は24日8時10分、気象防災速報(線状降水帯直前予測)を発表しました。鹿児島県薩摩地方では、今後3時間以内に、線状降水帯が発生し非常に激しい雨が