カメラに向かって「I'm back！」と咆哮した。【もっと読む】森保J次のスウェーデン戦はこうなる！日本時間24日、ウズベキスタン戦で前人未踏の6大会連続ゴールを達成したポルトガルのクリスティアーノ・ロナウド（41）である。開始早々に右足で先制弾を叩き込むと、前半終盤にも再びネットを揺らした。味方の2点目にも絡み、チームは前半だけで3-0。後半もイケイケドンドンで何度も好機を演出した。この試合を迎えるまで、