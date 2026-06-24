東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.85高値184.84安値183.78 185.59ハイブレイク 185.22抵抗2 184.53抵抗1 184.16ピボット 183.47支持1 183.10支持2 182.41ローブレイク ポンド円 終値213.29高値214.21安値212.98 215.24ハイブレイク 214.72抵抗2 214.01抵抗1 213.49ピボット 212.78支持1 212.26支持2 211.55ロ&#1254