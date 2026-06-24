東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.77高値9.86安値9.75 9.95ハイブレイク 9.90抵抗2 9.84抵抗1 9.79ピボット 9.73支持1 9.68支持2 9.62ローブレイク シンガポールドル円 終値124.61高値124.99安値124.52 125.36ハイブレイク 125.18抵抗2 124.89抵抗1 124.71ピボット 124.42支持1 124.24支持2 123.95ローブレイ