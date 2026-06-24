東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6917高値0.7006安値0.6907 0.7079ハイブレイク 0.7042抵抗2 0.6980抵抗1 0.6943ピボット 0.6881支持1 0.6844支持2 0.6782ローブレイク キーウィドル 終値0.5669高値0.5725安値0.5663 0.5770ハイブレイク 0.5748抵抗2 0.5708抵抗1 0.5686ピボット 0.5646支持1 0.5624