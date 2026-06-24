米株価指数先物下落、マイクロン決算に身構える市場 東京時間08:16現在 ダウ平均先物SEP 26月限51977.00（-105.00-0.20%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7422.00（-15.50-0.21%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限29596.25（-69.75-0.24%）