ベルギーを公式訪問中の天皇皇后両陛下は現地時間の23日国王夫妻主催の晩さん会に臨み、陛下が日本語でおことばを述べられました。以下全文です。（表記は宮内庁公表の通り）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ベルギー国王王妃両陛下主催晩餐会における天皇陛下のおことば（令和8年6月23 日、於:ラーケン宮）フィリップ国王陛下、マチルド王妃陛下、御列席の皆様、Bonsoir（フランス語で「こんばんは」）, Goedenavond（オランダ語で「こ