気象庁は24日午前8時29分、鹿児島県のいちき串木野市にレベル4大雨危険警報を出しました。また、薩摩川内市、霧島市、いちき串木野市、さつま町にレベル4土砂災害危険警報を出しました。また午前8時35分には、姶良市にもレベル4土砂災害危険警報が、午前8時45分には薩摩川内市と姶良市にレベル4大雨危険警報が出ています。危険な場所から避難が必要な気象状況となっています。安全な場所への移動など適切な避難行動を速やかにとっ