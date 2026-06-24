今回は、義実家で義母にありえない態度を取られたエピソードを紹介します。この人、ありえない…「結婚が決まり、義実家に挨拶に行きました。義父は優しそうな人でしたが、義母は私と目を一切合わせませんし、むすっとしていて怖かったです。しかも義母が小声で『なんだこの程度の女か……』と言っているのが聞こえたんです。これってどう考えても私のことですよね。『この人、ありえない……』と思いました。義母とうまくやってい