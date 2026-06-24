ワールドカップデビューを果たし、本格的に大舞台に臨む。日本代表DF鈴木淳之介(コペンハーゲン)はグループリーグ第3節・スウェーデン戦に向けて、「1試合出たことで変な緊張感もない」と意欲をのぞかせた。鈴木は初戦・オランダ戦で出場はなかったが、第2節・チュニジア戦で後半28分に途中出場。待望のW杯デビューを飾った。大きな一歩を踏みしめて見据えるのは2試合目。「雰囲気も味わっているので、リラックスして入れると