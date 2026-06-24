W杯1勝1分けの森保ジャパンの中で抜群の勝負強さを発揮している日本代表MF鎌田大地(クリスタル・パレス)。グループリーグ初戦のオランダ戦、第2戦のチュニジア戦で2試合連続ゴールを挙げた背番号15が中4日で迎えるスウェーデン戦に向けて「僕はあまりリカバリーはいらない派。まあ、中4日なので何か特別なことはする必要ないと思うし、みんな休めてるんじゃないですか」と語り、3試合連続の先発出場に意欲を示した。オランダ戦