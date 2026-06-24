・ＮＹダウ５１６６６．８４（－４５．８７） 高値５１８７２．５６ 安値５１３０１．７７ ・Ｓ＆Ｐ５００７３６５．４６（－１０７．３３） ・ナスダック総合指数２５５８７．０３（－５７９．５７） 出所：MINKABU PRESS