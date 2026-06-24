・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝７３．２１ドル（－０．６５ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４１４９．４ドル（－５３．３ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝６２０２．０セント（－３５０．７セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５８６．７５セント（－１０．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェ