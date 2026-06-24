・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０４２８．８５（－９．００） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４８９３．５８（－２４６．１１） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８３４０．７１（－５９．４０） 出所：MINKABU PRESS