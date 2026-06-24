国際サッカー連盟(FIFA)のジャンニ・インファンティーノ会長が現地時間23日、批判が高まっているハイドレーションブレイクについて「FIFAに追加の収益はない。我々の財政的な問題ではない。純粋にスポーツ上の問題だ」と声明を発表した。北中米ワールドカップは酷暑が懸念されていたこともあり、大会前に全試合の前半と後半各22分ごろに3分間の飲水タイム「ハイドレーションブレイク」が採用されている。この時間では戦術的な