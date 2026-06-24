２３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４５．８７ドル安の５万１６６６．８４ドルと３日ぶり小反落した。米金利の先高観が台頭するなか、バリュエーションの切り上がったＡＩ・半導体関連株への売り圧力が高まり、全体相場の重荷となった。医薬品の一角には買いが入った。 キャタピラー＜CAT＞が軟調。ベストバイ＜BBY＞が冴えない展開となり、カーニバル＜CCL＞が売られ、プリモリス・サービ