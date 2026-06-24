今年も危険な猛暑が予報されている日本の夏ですが、せっかくの夏休みやお盆休みには、おトクに「圧倒的に涼しい別世界」へエスケープしてみませんか？ JR東日本が気象情報会社ウェザーニューズとタッグを組んだ、夏の特別企画「避暑旅（ひしょたび）」キャンペーンが2026年も本格的にスタートしました。このプロジェクトが従来の観光案内と決定的に違うのは、イメージではなく『実際の気温データ』という動かぬエビデンスをもとに