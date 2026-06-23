「ティーエスティーエス（TSTS）」デザイナーの佐々木拓也が、新潟県加茂市のファクトリーブランド「G.F.G.S.」とのコラボレーションプロジェクト「G.F.G.S. TS」を始動し、第1弾アイテム「G.F.G.S. TS BOAT-NECK」を発売する。6月27日10時から7月31日23時59分まで、G.F.G.Sオンラインストアで受注販売を行う。【画像をもっと見る】ティーエスティーエスはデビューシーズン以降、毎シーズンG.F.G.Sとのコラボレーションを継続