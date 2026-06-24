Da-iCEが7月15日(水)、新曲「アンリミテッド」を配信リリースすることが決定した。 「アンリミテッド」は、メンバーの工藤大輝と花村想太が作詞・作曲を担当。 公開された先行ジャケット写真は、漫画『サラリーマン山崎シゲル』で知られる漫画家・イラストレーターの田中光が手がけ、Da-iCEメンバーそれぞれの特徴を捉えた、ポップでユーモアあふれるデザインに仕上がってい